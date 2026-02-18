Léa (Star Academy) : sa cicatrice au ventre due à des opérations, pas à un coup de couteau

Léa , ancienne finaliste de la saison 13 de la « Star Academy », a expliqué l’origine de la cicatrice visible sur son ventre lors d’une interview donnée le 15 février à TV Actu pour Allociné : elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure par arme blanche, mais du souvenir d’opérations chirurgicales, notamment une ablation de la vésicule biliaire et la réparation de deux hernies inguinales.

Léa, ancienne finaliste de la saison 13 de la « Star Academy », a expliqué l’origine de la cicatrice visible sur son ventre lors d’une interview donnée le 15 février à TV Actu pour Allociné : elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure par arme blanche, mais du souvenir d’opérations chirurgicales, notamment une ablation de la vésicule biliaire et la réparation de deux hernies inguinales.

Le sujet avait été remarqué par les téléspectateurs pendant les cours de danse de l’émission, quand la participante portait des crop tops laissant apparaître la cicatrice. Les images et les échanges au château avaient rapidement suscité des commentaires sur les réseaux sociaux, certains spectateurs spéculant sur la nature de cette marque.

Parallèlement, la promotion 2025 de la « Star Academy » reste très active : le 7 février, Ambre s’est imposée en finale face à Léa avec 59 % des suffrages, remportant un chèque de 100 000 euros et signant un contrat avec Sony Music sous le nom de scène Amber Jadah. Les neuf anciens élèves se sont retrouvés le 16 février pour des répétitions dirigées par leur professeur de danse, Jonathan Jenvrin, en vue d’une tournée qui débute le 27 février à Reims.

Publicité

Ce que Léa a dit sur sa cicatrice

Interrogée en marge des préparatifs de la tournée, Léa a reconnu avoir plaisanté auprès de ses camarades pendant son séjour au château, en évoquant « un coup de couteau » pour rire. Elle a ensuite confirmé la réalité médicale : « J’ai une cicatrice à gauche sur le ventre, parce que je me suis fait opérer de la vésicule biliaire. J’avais des calculs donc on me les a enlevés. Et j’ai eu deux hernies inguinales qu’on m’a opérées aussi. Mais c’est tout. »

La jeune femme a ajouté qu’elle n’avait pas réalisé que cette particularité physique attirait autant l’attention : « Je ne savais pas qu’on avait remarqué ça », a-t-elle déclaré. Ses explications visent à dissiper les rumeurs d’altercation ou d’agression qui avaient circulé après la diffusion des images montrant la cicatrice.

Les précisions de Léa font suite aux nombreux échanges nés pendant et après la diffusion des séquences de l’émission. Les éléments médicaux qu’elle a fournis — ablation de la vésicule biliaire pour des calculs et interventions pour deux hernies inguinales — confirment l’origine chirurgicale de la marque visible sur son abdomen.

Publicité