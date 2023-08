Le Togo opte pour une gestion améliorée des déchets plastiques

Conscient du défi mondial associé à la gestion des déchets, le ministère de l’Environnement du Togo a initié une table ronde spécifiquement axée sur la gestion des déchets plastiques, qui démarre ce jeudi 10 août à Lomé. Cette initiative marque le coup d’envoi d’un dialogue régulier avec les parties prenantes de l’industrie.

L’ampleur mondiale du défi que représente la gestion des déchets plastiques ne fait aucun doute. Si ce matériau versatile trouve une place dans de multiples créations, son recyclage et son élimination demeurent souvent problématiques. En conséquence, une quantité considérable de plastique envahit l’environnement, menaçant la faune, la santé humaine et l’équilibre écologique.

C’est dans ce contexte que le gouvernement togolais dans ses efforts pour un avenir environnemental plus sain a organisé une table-ronde dédiée à la gestion des déchets plastiques. Démarrée ce jeudi, cette table ronde offrira pendant trois jours une plateforme propice à des échanges cruciaux, où les voix de l’industrie, des scientifiques, des défenseurs de l’environnement et du grand public se rassembleront pour forger une vision concertée de l’avenir.

Les experts et les parties prenantes à l’issue de ces échanges devront trouver des pistes de solutions vivant à façonner un cadre stratégique qui facilitera la collecte, le traitement et la transformation des déchets plastiques en ressources précieuses. L’économie circulaire, qui encourage la réutilisation et la régénération des matériaux, peut devenir une pierre angulaire de cette approche novatrice. En s’appuyant sur les succès internationaux et en adaptant les meilleures pratiques à la réalité togolaise, une feuille de route pour un avenir sans plastique superflu pourrait voir le jour.