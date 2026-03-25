Le Tchad ferme son ambassade en Côte d’Ivoire et va l’installer au Bénin

Le Tchad a procédé à la fermeture officielle de son ambassade à Abidjan mardi 24 mars 2026, une décision présentée comme une mesure de rationalisation budgétaire et matérialisée par la descente du drapeau et le retrait de la plaque de l’établissement diplomatique.

La cérémonie de clôture s’est tenue en présence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Djangbeye Guelngar Évariste, qui a présidé l’opération protocolaire marquant la fin des activités de la mission diplomatique tchadienne en Côte d’Ivoire.

Les autorités tchadiennes parlent de « contraintes budgétaires » pour expliquer la décision, qui s’inscrit dans un plan de redéploiement et de réduction des représentations diplomatiques du pays à l’étranger.

Les raisons de la fermeture de l’ambassade du Tchad en Côte d’Ivoire

Le gouvernement tchadien a engagé une vaste révision de sa présence diplomatique à l’étranger, motivée officiellement par la nécessité de rationaliser les coûts de fonctionnement. Selon l’annonce faite lors de la cérémonie, la fermeture d’Abidjan fait partie d’une « nouvelle carte diplomatique » visant à limiter le nombre de missions et à concentrer les ressources sur des représentations jugées prioritaires.

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Cette démarche n’est pas exclusive à la Côte d’Ivoire. Le Tchad a également procédé à la fermeture de plusieurs autres représentations, notamment au Gabon, à Istanbul et en Israël. Parallèlement, l’État a annoncé l’ouverture d’un consulat général à Kigali et la transformation d’un consulat général au Bénin en ambassade, opérations présentées comme des ajustements structurels destinés à mieux aligner les implantations diplomatiques sur les priorités et les moyens du pays.

Les autorités ont pris soin de préciser que la réorganisation ne traduisait pas, selon elles, une rupture des relations avec les États concernés. Sur le cas d’Israël, des sources gouvernementales et des échanges avec des médias étrangers indiquent que la décision de fermer la représentation avait été prise dès septembre et ne serait pas liée aux récents événements au Moyen-Orient. Des responsables interrogés par des organes de presse ont indiqué qu’il n’y avait « aucun froid » avec les pays touchés par les fermetures.

La restructuration a toutefois suscité des interrogations et des critiques dans les milieux universitaires et de la recherche. Hoinaty Remadji, spécialiste de l’Afrique centrale, a estimé que une réforme de cet ordre devrait être précédée d’un audit technique pour évaluer les impacts politiques et opérationnels. Il a également pointé un déficit de communication autour du dossier, jugeant que l’absence d’explications détaillées alimente les doutes et donne l’impression d’une gestion au cas par cas.

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