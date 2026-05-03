Le syndicat des journalistes soudanais lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l’Unesco

Vendredi 1er mai, l’UNESCO a attribué son Prix mondial de la liberté de la presse au Syndicat des journalistes soudanais. La remise officielle de cette distinction est programmée pour le lundi 4 mai au siège de l’organisation à Paris.

Le syndicat, très actif depuis le début des hostilités, alerte régulièrement sur les attaques ciblées visant les professionnels des médias qui couvrent le conflit soudanais. Depuis l’éclatement des affrontements en 2023, ses relevés font état de la disparition de 34 journalistes et d’une multitude d’atteintes aux droits des employés des médias.

Reconnaissance portant le nom de Guillermo Cano, un reporter colombien assassiné en 1986, ce prix distingue annuellement une personne, un collectif ou une institution ayant joué un rôle marquant dans la défense ou la promotion de la liberté de la presse.

Interrogé par RFI, Taher Al Motassem, chargé des relations extérieures au sein du syndicat, a fait part d’un sentiment partagé entre la fierté et l’amertume face au sort des confrères tués. Il a rappelé que des centaines de journalistes ont dû fuir vers les pays voisins, que 860 violations ont été recensées contre des professionnels des médias et que de nombreux organes de presse ont été contraints de cesser leurs activités en raison du conflit.

Pour lui, cette reconnaissance internationale constitue un encouragement à poursuivre la quête d’information et à défendre la liberté d’expression. Selon M. Al Motassem, les conflits cherchent avant tout à museler la vérité et ceux qui la cherchent. Il a également cité le message du directeur général de l’UNESCO, le Dr Khaled El-Enany, qui a salué la détermination et la bravoure des journalistes soudanais, soulignant leur rôle essentiel en fournissant des informations fiables et vitales malgré des conditions extrêmement difficiles.