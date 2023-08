Le Sénégal annonce la suspension de l’application TikTok

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique du Sénégal a annoncé la suspension de l’application TikTok dans le pays, suite au constat selon lequel le réseau social était utilisé par des individus mal intentionnés pour propager des messages haineux et subversifs mettant en danger la stabilité nationale.

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique du Sénégal a révélé que l’application TikTok était devenue un outil privilégié pour ceux qui cherchent à semer la discorde et à menacer la stabilité du pays. Des messages haineux et subversifs ont été détectés sur la plateforme, suscitant de sérieuses préoccupations quant à leur impact potentiel sur la cohésion sociale et la paix nationale.

En conséquence, le gouvernement a pris la décision de suspendre l’application TikTok dans le pays jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure vise à empêcher la diffusion de contenus nuisibles et à protéger la sécurité des citoyens. Les opérateurs de téléphonie du Sénégal ont été informés de cette suspension et sont tenus de se conformer aux réquisitions officielles.

Bien que la liberté d’expression soit un droit fondamental, le Sénégal prend très au sérieux la préservation de la stabilité nationale et la sécurité de ses citoyens. En suspendant temporairement TikTok, le gouvernement cherche à prévenir tout risque de désinformation ou d’incitation à la violence via cette plateforme.