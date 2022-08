Le rappeur américain Mystikal arrêté pour viol et violence conjugale

Le rappeur américain Mystikal a été arrêté dans son État d’origine, la Louisiane, après avoir été accusé de viol, entre autres crimes.

Le rappeur né à la Nouvelle-Orléans (de son vrai nom Michael Tyler) a été incarcéré à la prison de la paroisse de l’Ascension le dimanche après-midi 31 juillet pour de multiples accusations de crime, notamment de viol au premier degré, de violence domestique; strangulation et vol.

L’homme de 51 ans a également été accusé de deux délits: séquestration et dommages criminels à des biens d’une valeur inférieure à 1 000 dollars. Les cinq infractions auraient eu lieu à 9 h 21 le dimanche matin.

Les archives du bureau du shérif de la paroisse d’Ascension révèlent que Mystikal n’a pas encore déposé de caution et est actuellement derrière les barreaux en attendant d’être écouté.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le rappeur Mystikal a des déboires avec la justice. En 2004, il a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’agression sexuelle. Le rappeur et ses deux gardes du corps avaient forcé son coiffeur à leur faire une fellation au risque de le dénoncer à la police pour avoir encaissé 80 000 $ de chèques non autorisés sur son compte bancaire.

Mystikal a été libéré en 2010 et enregistré comme délinquant sexuel en Louisiane, mais s’est retrouvé derrière les barreaux à peine deux ans plus tard sur une accusation de violence domestique contre son partenaire, violant les conditions de sa probation.

En août 2017, le Ghetto Fabulous MC a été accusé de viol et détenu sur une caution de 3 millions de dollars résultant d’une agression sexuelle présumée contre une femme dans un casino de Shreveport. Cependant, les accusations ont finalement été abandonnées faute de preuves suffisantes.