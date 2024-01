Le PSG remporte son 12e Trophée des Champions

-Publicité-

Ce mercredi soir, le PSG a débuté son année 2024 avec une finale contre Toulouse, dans le cadre du Trophée des champions, un match qui oppose le vainqueur du championnat de France au gagnant de la Coupe. Sans trembler, les Parisiens se sont imposés sur le score de 2-0.

La victoire du Paris Saint-Germain a été scellée en première période. Dès la deuxième minute de jeu, Kang-In Lee ouvrait le score pour les siens. Après un service de Vitinha, Ousmane Dembélé centrait en première intention pour le Sud-Coréen qui battait le portier adverse d’un plat du pied efficace (1-0, 3e). Dominateurs, les Parisiens faisaient le break en fin de premier acte grâce à l’inévitable Kylian Mbappé.

Après un slalom impressionnant, le natif de Bondy inscrivait le but du break juste avant la mi-temps (2-0, 44e). Au retour des vestiaires, les deux équipes montraient un visage intéressant, mais le score n’évoluera plus. Le Paris Saint-Germain s’offre ainsi le douzième Trophée des Champions de son histoire, nouveau record, le premier sou l’ère Luis Enrique.

« C’est toujours difficile de gagner des trophées. C’est important de préparer ces matches de manière un peu différente, être le plus efficace possible. Je suis content, on pense à avancer désormais et à essayer d’avoir d’autres trophées. Je ne suis jamais satisfait à 100%, on peut faire mieux. Dominer encore plus le match, Toulouse a été bon en deuxième période », a d’ailleurs confié l’entraîneur espagnol au micro de Prime Video, et relayé par Footmercato, après la rencontre.