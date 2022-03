Le président Vladimir Poutine s’adresse aux Ghanéens, au nom du gouvernement russe

Le président russe, Vladimir Poutine, a envoyé un message de félicitations au Ghana au nom du gouvernement russe, alors que le pays célèbre le 65e anniversaire de son indépendance.

Le Ghana a célébré, dimanche 06 mars, le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, (6 mars 1957 – 6 mars 2021). A cette occasion, Vladimir Poutine a adressé ses félicitations au pays et a réaffirmé l’amitié entre la Russie et le Ghana.

« Veuillez accepter mes sincères félicitations à l’occasion de la fête nationale de la République du Ghana – le jour de l’indépendance. Les relations entre la Russie et le Ghana sont de nature amicale. Je suis convaincu que la poursuite du développement d’un dialogue et d’un partenariat bilatéral constructif vont répondre à l’intérêt de nos peuples, contribuant à la paix et à la sécurité sur le continent africain », a-t-il déclaré.

