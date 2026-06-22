Royaume-Uni: le Premier ministre Keir Starmer poussé à la démission

Sous une pression intenable au sein de son propre camp à la suite de la défaite des Travaillistes aux récentes élections législatives, Keir Starmer a officiellement annoncé sa démission du poste de Premier ministre du Royaume-Uni ce lundi 22 juin 2026.

Dans une allocution solennelle, le chef du gouvernement a déclaré se plier à la volonté du groupe parlementaire du Labour Party, qui exigeait un changement immédiat de leadership pour entamer une nouvelle ère.

​« Toutes les décisions que j’ai prises ont eu pour objectif de faire passer en premier le pays que j’aime. C’est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du parti travailliste », a affirmé Keir Starmer, actant ainsi un départ forcé qui met brutalement fin à son mandat à la tête de l’exécutif.

Arrivé à la direction des Travaillistes en 2020 avant de mener le parti à une victoire historique en 2024, son bail au Downing Street s’achève prématurément sous le poids des désaveux électoraux.

​Andy Burnham se positionne en grand favori pour la succession

​Pour combler le vide laissé à la tête du gouvernement, le parti travailliste va rapidement s’organiser afin d’élire un nouveau leader qui deviendra, de facto, le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Dans cette course imminente, un nom s’impose déjà avec force : celui d’Andy Burnham.

​Actuel maire du Grand Manchester, ce dernier vient de conforter sa stature nationale en remportant largement, ce week-end, une élection législative partielle qui lui ouvre de nouveau les portes du Parlement. Réagissant à l’actualité sur le réseau social X, Andy Burnham a souligné que le retrait de Keir Starmer marquait le point de départ d’une transition institutionnelle qui devra se dérouler de manière ordonnée et responsable.

​« Je me porterai candidat dans le cadre de ce processus », a-t-il immédiatement annoncé. Soutenu par une solide base populaire et perçu par les analystes comme l’ultra-favori pour briguer le poste de Premier ministre, il devrait, sauf surprise majeure, obtenir la confiance massive des élus de sa formation.

Le calendrier officiel pour ce scrutin interne est d’ores et déjà projeté pour le courant du mois de juillet prochain.