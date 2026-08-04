Cameroun : le gouvernement annonce un retour prochain de Paul Biya

Le gouvernement camerounais a brisé son silence sur l’absence prolongée du président Paul Biya, qui se trouve hors du pays depuis 56 jours. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a assuré dans un entretien à RFI que le chef de l’Etat devait rentrer « très bientôt ».

Parti du Cameroun le 7 juin pour un séjour privé en Europe, Paul Biya n’a depuis fait aucune apparition publique. Cette absence alimente les interrogations de l’opposition, qui réclame la constatation d’une vacance du pouvoir par le Conseil constitutionnel. « La question de la vacance du pouvoir à la tête de l’Etat ne devrait pas se poser », a déclaré René Emmanuel Sadi. Selon lui, la Constitution camerounaise prévoit cette situation uniquement en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif, après une constatation formelle du Conseil constitutionnel.

Le ministre a affirmé que Paul Biya était vivant et n’avait pas démissionné. Il a ajouté que la notion de séjour prolongé ne figurait pas parmi les motifs constitutionnels permettant de déclarer la vacance de la présidence. René Emmanuel Sadi a reconnu que le président camerounais se trouvait à Genève, tout en démentant qu’il y soit hospitalisé. Il a indiqué que Paul Biya avait subi une intervention « il y a quelque temps », sans préciser la nature exacte de cette opération, évoquée par plusieurs sources comme une intervention au genou.

Le porte-parole du gouvernement a expliqué que le président pouvait profiter de son séjour pour effectuer des consultations médicales. Il n’a toutefois pas précisé si le chef de l’Etat résidait dans un hôtel ou dans une autre structure à Genève, estimant que les personnes présentes sur place seraient mieux placées pour répondre.

Le gouvernement soutient que les institutions camerounaises continuent de fonctionner normalement malgré l’absence du président. Les principaux responsables administratifs restent en fonction et les ministres poursuivent leurs activités, a assuré René Emmanuel Sadi.

Cette absence demeure néanmoins un sujet de préoccupation pour une partie de la population. Le ministre a estimé qu’il était naturel que les Camerounais s’inquiètent de la situation de leur président, présenté comme le « père de la nation », tout en affirmant qu’un séjour pouvait être prolongé pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Un remaniement toujours attendu

La formation d’un nouveau gouvernement reste également en suspens. Paul Biya avait annoncé cette perspective après sa réélection en octobre, mais huit mois plus tard, aucun remaniement n’a été officialisé.

René Emmanuel Sadi a déclaré que seul le président pouvait apprécier le moment opportun pour former une nouvelle équipe. Il a rejeté l’idée d’une paralysie de l’action gouvernementale, rappelant que le Premier ministre et les ministres étaient toujours en poste et devaient continuer à exercer leurs fonctions.

« Le président a fait une annonce, mais tous les ministres sont en poste », a-t-il affirmé. Le ministre a appelé les membres du gouvernement à se concentrer sur leurs missions plutôt qu’à spéculer sur la composition de la future équipe.

La révision constitutionnelle adoptée en avril, qui a institué un poste de vice-président, n’a pas davantage été suivie d’une nomination. René Emmanuel Sadi a expliqué que Paul Biya prenait le temps d’évaluer le profil du futur titulaire, compte tenu de l’importance de cette fonction.

Le porte-parole du gouvernement a évoqué la nécessité d’une solide expérience, sans exclure pour autant la possibilité de nommer une personne plus jeune. Interrogé sur ses propres ambitions, René Emmanuel Sadi a assuré ne pas faire partie de ceux qui s’agitent, estimant que cette décision ne dépendait pas de lui.