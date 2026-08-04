Burkina: l’ex-ministre togolais Noël Koutéra Bataka prend la tête du bureau du FIDA

L’ancien ministre togolais de l’Agriculture Noël Koutéra Bataka a officiellement pris ses fonctions de représentant pays du Fonds international de développement agricole au Burkina Faso. Il a remis vendredi soir sa lettre de cabinet au ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

M. Bataka a été reçu par le chef de la diplomatie burkinabè en même temps que Njoya Tikum, le nouveau coordonnateur résident du système des Nations unies au Burkina Faso. Le Camerounais a été nommé à ce poste le 18 juillet par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Cette rencontre a marqué l’installation officielle des deux responsables dans leurs nouvelles fonctions au Burkina Faso. Le représentant du FIDA s’est dit disposé à travailler avec les autorités burkinabè, dans le cadre de la coopération entre l’organisation et le pays.

Le FIDA est une institution spécialisée des Nations unies consacrée au financement du développement rural et à l’amélioration des conditions de vie des populations agricoles. Sa représentation au Burkina Faso s’inscrit dans les efforts internationaux en faveur du développement du secteur rural.

Un ancien responsable de l’agriculture au Togo

Noël Koutéra Bataka a occupé le portefeuille de l’Agriculture au Togo avant sa nomination à la tête du bureau du FIDA au Burkina Faso. Son expérience gouvernementale dans le domaine agricole constitue un élément de son parcours professionnel au sein du secteur du développement rural.

Sa prise de fonctions intervient alors que le Burkina Faso accueille également un nouveau coordonnateur résident des Nations unies. Les deux responsables ont été présentés au ministre des Affaires étrangères lors de la même audience.