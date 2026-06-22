Royaume-Uni : vers un 7e Premier ministre en 10 ans après la démission de Keir Starmer

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission ce lundi 22 juin 2026. Contesté au sein du Parti travailliste après plusieurs revers électoraux, il quittera ses fonctions dès la désignation de son successeur. Son départ ouvre la voie à l’arrivée d’un septième chef de gouvernement britannique en seulement dix ans.

Le Royaume-Uni s’apprête à vivre un nouveau changement à la tête de son gouvernement. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé, lundi 22 juin 2026, sa démission de la direction du Parti travailliste ainsi que de ses fonctions de chef du gouvernement.

Dans une déclaration prononcée devant le 10 Downing Street, le dirigeant travailliste a expliqué avoir pris cette décision dans l’intérêt du pays et de son parti. Il a toutefois précisé qu’il resterait en poste jusqu’à la désignation d’un nouveau leader du Labour afin d’assurer une transition ordonnée.

Arrivé au pouvoir en juillet 2024 après la victoire historique du Parti travailliste aux élections générales, Keir Starmer avait mis fin à quatorze années de gouvernement conservateur. Mais moins de deux ans plus tard, il se retrouve fragilisé par une baisse de popularité et plusieurs revers électoraux.

Les mauvais résultats enregistrés par le Labour lors des élections locales de mai dernier ont accentué les critiques au sein du parti. La récente victoire d’Andy Burnham lors d’une élection législative partielle a également renforcé les appels à un changement de leadership. L’ancien maire du Grand Manchester est désormais présenté comme l’un des favoris pour succéder à Keir Starmer.

Au-delà du cas Starmer, cette démission illustre l’instabilité politique qui caractérise le Royaume-Uni depuis une décennie. Depuis le référendum sur le Brexit en 2016, les occupants du 10 Downing Street se succèdent à un rythme inédit. Après David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et Keir Starmer, le prochain dirigeant deviendra le septième Premier ministre britannique en dix ans.

Cette succession rapide de chefs de gouvernement témoigne des profondes tensions qui traversent la vie politique britannique depuis plusieurs années, entre les conséquences du Brexit, les difficultés économiques et les divisions au sein des principaux partis.

Le Parti travailliste devrait désormais engager le processus de désignation de son nouveau leader. Celui-ci prendra automatiquement la tête du gouvernement en raison de la majorité détenue par le Labour à la Chambre des communes.