Le premier sommet africain sur le climat adopte la « Déclaration de Nairobi »

Le premier Sommet africain sur le climat, présidé par le président du Kenya, William Ruto, s’est conclu avec l’adoption de la « Déclaration de Nairobi ». Cette déclaration vise à unir le continent africain dans la lutte contre le changement climatique et à établir une position commune pour les négociations mondiales à venir.

Mercredi, le premier Sommet africain sur le climat a pris fin avec un pas significatif vers une réponse collective aux défis du changement climatique. Organisé sous la houlette du président du Kenya, William Ruto, l’événement a abouti à l’adoption de la « Déclaration de Nairobi ». Cette déclaration revêt une importance capitale, car elle engage l’Afrique à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une croissance verte et durable.

La « Déclaration de Nairobi » a été conçue comme un document unificateur qui rassemble les pays africains dans leur quête d’un avenir plus respectueux de l’environnement. Les signataires de cette déclaration ont affirmé qu’elle servirait de base à la position commune de l’Afrique dans les négociations sur le changement climatique, non seulement jusqu’à la prochaine Conférence des Parties (COP28), mais également au-delà.

Les points clés de cette déclaration comprennent l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’accélérer la transition vers des énergies renouvelables, de préserver les écosystèmes africains fragiles et de renforcer la résilience aux impacts du changement climatique. L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique, tels que les sécheresses, les inondations et la perte de biodiversité.

Le président du Kenya, William Ruto, a souligné l’importance de cette déclaration en tant qu’outil pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces actions climatiques ambitieuses. Il a également exhorté la communauté internationale à soutenir les efforts de l’Afrique dans cette entreprise cruciale.

L’adoption de la « Déclaration de Nairobi » marque une étape significative dans la lutte de l’Afrique contre le changement climatique. Alors que les enjeux climatiques deviennent de plus en plus urgents, cette déclaration témoigne de la détermination du continent à agir pour préserver son environnement et à contribuer à l’effort mondial pour limiter le réchauffement climatique.