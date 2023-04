« Le milieu artistique n’a rien favorisé », Sam Koupaki réagit à sa séparation avec Ramou

Lors de son passage sur l’émission K’Fé Week-end de TVC, l’artiste béninois Sam Koupaki s’est prononcé sur sa séparation avec la chanteuse Ramou avec qui il a eu un enfant.

Par le passé, au delà de leur relation de travail, le chanteur Sam Koupaki a filé le parfait amour avec Ramou. Mais le couple s’est séparé au lendemain de la naissance de leur fils. Selon Sam Koupaki, ils seraient peut-être encore ensemble si leur couple avait été très discret.

« A l’époque je n’étais pas trop connu, j’ai toujours été quelqu’un de très peu affiché, on connaissait cette relation parce que c’était une relation de travail affichée, mais ceux qui étaient plus proche savaient qu’il n’y avait pas que cette relation de travail et qu’on était en couple« , a expliqué le chanteur.

Pour lui, c’est le showbiz qui les a séparé. « Je crois que le milieu artistique n’a rien favorisé. Moi je n’ai jamais voulu m’afficher, il faut dire que ça s’est fait tout seul, le fait d’être tout le temps avec celle là, sa compagne, on ne cache pas les choses très longtemps », a-t-il justifier.

Ramou et Sam Koupaki unis pour leur fils

Malgré leur séparation, Ramou et Sam entretiennent de bonnes relations. « Déjà, c’est une artiste que je respecte beaucoup, aujourd’hui, on est parent d’un même enfant. C’est la mère de mon fils, donc, en tant que tel, on s’entend bien. C’est vrai que par le passé, ce n’était pas la joie, au moment de notre séparation », a-t-il confié.

L’ancien producteur, compositeur, arrangeur et directeur artistique de Ramou rassure avoir pris des dispositions pour éviter à leur fils les tensions inutiles: « On s’est quand même dit qu’on doit se rappeler qu’il y a quelqu’un de plus important que nous deux dans cette histoire ». Sans pour autant rejeter le tort à son ex compagne, Sam Koupaki soutient que c’est l’affichage qui a détruit leur couple.