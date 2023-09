« Le menteur m’a unfollow et bloqué sur WhatsApp », Booba répond à Didi B

- Publicité-

Didi B a accordé une interview où il a abordé sa relation tendue avec Booba. Suite à ces déclarations, Booba a rapidement réagi sur les réseaux sociaux.

En pleine brouille avec Booba, le rappeur ivoirien Didi B a fait une apparition remarquée dans l’émission « Avant Première » diffusée sur Canal+ Pop. Au cours de cette entrevue, le célèbre rappeur ivoirien est revenu sur sa collaboration avec Booba et les différends qui ont pu les opposer par le passé. Cependant, il a tenu à rassurer ses fans en affirmant qu’il n’y avait rien de grave entre eux et que les querelles font partie intégrante de l’industrie musicale.

Didi B a également mis en avant les différences de travail et d’approche artistique qui existent entre lui et son mentor, soulignant ainsi leur complémentarité plutôt que leurs divergences. Une entrevue riche en échanges et en sincérité qui a permis au public de mieux comprendre la dynamique de cette relation artistique.

Dans son intervention, le jeune rappeur, membre du groupe Kiff No Beat, a déclaré qu’il préférait retenir les aspects positifs de sa collaboration avec Booba, même si elle prend désormais fin. Il a exprimé son point de vue en expliquant que lorsque les deux parties ne s’entendent plus, il n’y a plus de raison de continuer.

Booba tacle sévèrement Didi Bi

Booba, toujours prompt à réagir, a répondu à Didi B sur les réseaux sociaux. Il l’a qualifié de menteur et a expliqué qu’il l’avait « unfollowé » et bloqué sur WhatsApp. Le rappeur français a critiqué les résultats obtenus par Didi B et son équipe, notamment l’absence de certifications et de streaming pour leurs morceaux.

« Le menteur m’a unfollow et bloqué sur WhatsApp. Il dit que lui et son équipe ont fait un travail, mais ils ont obtenu quels résultats ? Zéro certification, les morceaux ne sont pas streamés, parce qu’ils enchaînent les sorties. Il n’a pas compris et il nous a envoyé ses avocats, mais il ne connaît rien en droit, le pauvre. Didi B, tu vas voir », a répondu Booba à son ex-poulain.

Booba a également mentionné le recours aux avocats par Didi B, affirmant que le rappeur ivoirien ne comprend rien au droit.

