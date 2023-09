Le Maroc alloue 12 milliards de dollars pour la reconstruction après le séisme

- Publicité-

Après le séisme dévastateur qui a frappé plusieurs grandes villes marocaines le 8 septembre, le Maroc annonce un ambitieux programme de reconstruction et de réhabilitation, doté de 12 milliards de dollars sur cinq ans. Cette initiative vise à relever le pays des répercussions tragiques de la catastrophe naturelle.

Le Maroc a récemment fait face à une épreuve douloureuse avec un séisme d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter, touchant des villes majeures telles que Rabat, Casablanca, Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant. Les conséquences humaines et matérielles ont été catastrophiques, avec un bilan de 2 946 décès, 6 125 blessés et d’importants dégâts matériels.

Face à cette tragédie, le Maroc a annoncé un plan de reconstruction ambitieux lors d’une réunion présidée par le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat. Le programme général de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz vise à fournir une réponse complète et rapide.

06 régions et provinces ciblées

Ce programme s’étalera sur cinq ans et bénéficiera d’un budget colossal de 12 milliards de dollars (120 milliards de dirhams). Il ciblera spécifiquement les six régions et provinces touchées par le séisme, à savoir Marrakech, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Taroudant (au centre) et le gouvernorat d’Ouarzazate (au nord).

Les objectifs du programme incluent la reconstruction des logements endommagés, la réhabilitation des infrastructures détruites et la promotion du développement social et économique dans les zones touchées. Il s’efforcera également de réduire les déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses gravement touchées par le séisme.

La décision du Maroc d’allouer une somme aussi importante pour la reconstruction après le séisme témoigne de son engagement à surmonter cette tragédie et à venir en aide aux millions de personnes affectées. La reconstruction ne se limite pas seulement à la restauration des bâtiments, mais vise également à revitaliser les communautés touchées et à améliorer leur qualité de vie.