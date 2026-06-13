Le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue veut se débarrasser de l’étiquette Patrick Bruel

L’Isle-sur-la-Sorgue , la Venise Comtadine du Vaucluse, veut se défaire d’une étiquette médiatique jugée réductrice. Lassé de voir sa commune systématiquement ramenée au nom de Patrick Bruel et à son domaine oléicole, le maire Christian Gros a pris la parole publiquement pour réclamer une reconnaissance plus fidèle du patrimoine et de l’identité locale.

Située dans le département du Vaucluse, la cité est réputée pour ses canaux, ses marchés d’antiquités et son rôle international dans le monde de la brocante. Selon l’édile, cette richesse culturelle et économique est trop souvent éclipsée par la focalisation médiatique sur la présence d’une personnalité qui possède un domaine sur les hauteurs de la ville, le domaine Leos, et des activités privées localement reconnues.

Lors de récentes prises de parole dans les médias et sur les réseaux sociaux, Christian Gros a exprimé son ras-le-bol de manière tranchée, estimant que la répétition des références à la célébrité nuit à la visibilité de l’action municipale et à la perception que les habitants se font de leur propre ville. Il a indiqué qu’il ne s’agit pas d’une attaque personnelle contre l’intéressé ni contre son travail de producteur d’huile d’olive ou ses activités hôtelières, mais d’une demande de traitement médiatique plus équilibré.

Une mise au point ferme sur l’image de la commune

Le maire a dénoncé la confusion qui s’installe entre l’image d’un domaine privé et celle de la municipalité, pointant le risque que L’Isle-sur-la-Sorgue se réduise, dans l’imaginaire collectif, à une simple extension de la propriété d’une personnalité publique. Dans ses interventions, il a regretté que chaque événement local soit systématiquement relié à la présence du chanteur, ce qui, selon lui, altère la lisibilité de l’action publique et la mise en valeur du patrimoine communal.

Christian Gros rappelle que la ville possède une histoire millénaire et un tissu économique diversifié, fondé notamment sur l’artisanat, le tourisme lié aux antiquaires et brocanteurs, et une vie locale dense. Il souhaite que les initiatives municipales et la promotion touristique mettent davantage en avant ces atouts plutôt que d’être systématiquement associées à une figure médiatique.

L’édile demande implicitement aux médias et aux acteurs de la communication de faire preuve de discernement afin que la notoriété d’une personnalité ne détourne pas l’attention des éléments constitutifs de l’identité de la commune. Il insiste sur la nécessité de valoriser le patrimoine local « pour ce qu’il est », sans y accoler systématiquement le nom de l’artiste.

Cette mise au point intervient alors que les références à la célébrité restent récurrentes dans la couverture médiatique de la ville et sur les réseaux sociaux, selon les déclarations publiques du maire, qui plaide pour un traitement plus nuancé de l’image de L’Isle-sur-la-Sorgue.