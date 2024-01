Le groupe français CMA CGM reprend ses expéditions vers le Niger via le port de Cotonou

- Publicité-

Suite à la levée par le port autonome de Cotonou, de la mesure d’interdiction des importations de marchandises à destination du Niger, le groupe français de transport maritime CMA CGM a déclaré jeudi qu’il prévoyait de reprendre les expéditions à destination et en provenance du Niger via le port de Cotonou.

L’armateur de porte-conteneurs français CMA CGM reprend ses expéditions vers le Niger via le port de Cotonou. En effet, après les sanctions décidées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les autorités portuaires de Cotonou, en raison des contraintes opérationnelles et de la congestion, ont suspendus tous les chargements à destination et en provenance du Niger. Suite à cette suspension, CMA CGM avait appliqué un arrêt de réservation pour toute cargaison à destination et en provenance du Niger en transit dans le port de Cotonou.

Mais, le mercredi 27 décembre, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou. « Par conséquent, avec effet immédiat, CMA CGM reprendra l’acceptation de toutes les réservations de transport marchand à destination et en provenance du Niger via le port de Cotonou », a annoncé ce jeudi 04 Janvier la Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime (CMA CGM).