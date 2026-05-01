Bénin: hausse des demandes de casier judiciaire, le CNCJ annonce des retards dans la délivrance du bulletin n°3

Au Bénin, les délais de délivrance du bulletin n°3 du casier judiciaire connaissent un allongement inhabituel. Dans un communiqué publié le 29 avril 2026, le Centre National du Casier Judiciaire (CNCJ) fait état d’une pression accrue sur ses services, consécutive à une augmentation exceptionnelle du nombre de demandes enregistrées ces dernières semaines.

Selon l’institution, cette situation est principalement liée aux nouvelles exigences imposées dans le cadre de la mise en conformité des associations et fondations. Désormais, les responsables de ces structures sont tenus de produire un bulletin n°3 du casier judiciaire, une obligation qui a provoqué un afflux massif de dossiers à traiter sur une période relativement courte.

Cette surcharge a entraîné des retards dans le traitement et la délivrance des documents, reconnaît le CNCJ. Face à cette situation, des mesures d’urgence ont été engagées, notamment le renforcement des équipes techniques et opérationnelles, afin d’améliorer la capacité de traitement et de réduire progressivement les délais.

Tout en appelant les usagers à la compréhension et à la patience, le Centre réaffirme son engagement à résorber les retards observés et à rétablir, dans les meilleurs délais, un fonctionnement normal du service