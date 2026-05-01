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Glazoué: le maire ordonne la répression stricte du non-port de casque

Le maire de Glazoué a pris une décision ferme pour renforcer la sécurité routière dans sa commune. À travers une note officielle, il a instruit les forces de l’ordre d’intensifier les contrôles et de sanctionner systématiquement les conducteurs de motos qui circulent sans casque.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
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Glazoué: le maire ordonne la répression stricte du non-port de casque
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Cette mesure intervient après le constat d’un relâchement généralisé dans le respect de cette obligation, pourtant essentielle pour réduire la gravité des accidents. Les commissaires de police sont désormais tenus de multiplier les patrouilles, notamment aux heures de forte affluence, et de rendre compte régulièrement des résultats obtenus.

Au-delà de la répression, le maire insiste sur la nécessité de sensibiliser les populations. Le port du casque, rappelle-t-il, demeure l’un des moyens les plus efficaces pour protéger la vie des conducteurs et passagers.

Cette décision marque un tournant sécuritaire pour Glazoué. Elle traduit la volonté des autorités locales de restaurer la discipline sur les routes et de préserver la vie des citoyens, même si elle pourrait susciter des réactions contrastées entre approbation et contestation.

En somme, la commune engage une politique de tolérance zéro face au non-port du casque, avec pour objectif affiché : sauver des vies et instaurer une culture de sécurité routière.

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