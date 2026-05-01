Décédé le 23 avril: Coffi Alexis Adadji, alias Tonton J, inhumé le 9 mai à Abomey

Décédé dans la nuit du 22 au 23 avril 2026, Coffi Alexis Adadji, connu sous le nom d’artiste Tonton J, sera inhumé le samedi 9 mai 2026 à Abomey, sa ville natale.

L’information a été rendue publique par sa famille, quelques jours après l’annonce de son décès.

Les obsèques se dérouleront sur deux jours. Un premier temps d’hommage est prévu le vendredi 8 mai 2026 à son domicile de Calavi, où se tiendra une grande veillée artistique en sa mémoire.

Artistes, proches, amis et mélomanes sont attendus pour saluer le parcours de celui qui a marqué la scène culturelle par son talent et son engagement. La soirée sera rythmée par des prestations musicales, des témoignages et des moments de recueillement.

Au terme de cette nuit d’hommage, le cortège funèbre quittera Calavi à l’aube du samedi 9 mai pour rejoindre Abomey. C’est dans cette cité historique que l’inhumation aura lieu, dans l’intimité familiale et conformément aux souhaits des proches du défunt.

Artiste apprécié du public, Tonton J laisse derrière lui une famille endeuillée, notamment une dizaine d’enfants, ainsi qu’un héritage artistique qui continue de résonner auprès de ses admirateurs. Sa disparition suscite une vive émotion au sein de la communauté culturelle béninoise.

