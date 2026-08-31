Le FC Barcelone reçoit le Rayo avec six matches sans défaite

Le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano lundi 31 août 2026 au Spotify Camp Nou pour la 3e journée de Liga, avec un coup d’envoi prévu à 21 h 30 heure de Paris, selon la LaLiga et le FC Barcelone.

Barcelone aborde cette rencontre après une victoire 5-0 à Elche le 23 août 2026 puis un succès 2-0 contre l’Athletic Club le 27 août 2026.

Selon l’historique de Transfermarkt, le Barça reste sur six matches de Liga sans défaite face au Rayo depuis le 25 novembre 2023, après un revers 2-1 le 26 avril 2023.

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 du Barça le 22 mars 2026. Le site officiel du club présente aussi cette affiche comme un deuxième match de suite à domicile et rappelle que les Blaugrana ont marqué sept buts sans en encaisser au Spotify Camp Nou depuis la défaite contre Villarreal le 18 mai 2025.