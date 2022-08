« Le divorce entre Sylvester Stallone et son épouse Jennifer a été causé par un chien »

On en sait un peu plus sur les raisons qui expliquent le divorce entre l’acteur Sylvester Stallone et son épouse Jennifer Flavin après 25 ans de mariage. Selon les dernières informations rapportées par les médias américains, un chien serait à l’origine de cette séparation.

C’est la fin d’une histoire amoureuse qui aura duré 25 ans. Jennifer Flavin a déposé officiellement sa demande de divorce avec l’acteur Sylvester Stallone devant un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride le vendredi 19 août prochain.

Alors que l’annonce de leur séparation continue de secouer la toile, les médias viennent de dévoiler de nouveaux détails très importants sur cette affaire. Plusieurs sources ont rapporté à TMZ que le divorce entre les deux ex tourtereaux aurait été provoqué par un chien.

En effet, la star de « Rocky » voulait obtenir un nouveau chien, « Rottweiler » pour protéger la famille, mais Jennifer ne voulait pas du tout d’un autre chien. La discussion entre les deux amoureux à propos de l’adoption ou non du chien a très vite viré en une violente altercation, soulevant ainsi d’autres problèmes que traversait le couple.

En dépit de cette dispute, Stallone a cependant adopté le chien et l’a nommé Dwight, le nom de son personnage dans sa nouvelle émission de téléréalité « Tulsa King ». Il a posté des vidéos et des photos de lui avec Dwight ce mois-ci sur Instagram avec la légende « Tellement incroyablement heureux avec mon ami à quatre pattes nouvellement acquis » DWIGHT « le nom de mes personnages de la série, continuez à frapper et à aboyer« , a-t-il écrit.

Très heureux d’être avec son chien, Sylvester Stalonne devra tout de même commencer déjà par se préparer pour sa procédure de divorce qui s’annonce très compliquée puisque sa femme l’accuse déjà de lui avoir caché de l’argent ces dernières années.

Il est évident que le chien n’est pas le seul problème qui a conduit au divorce du couple mais tout bien pesé, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il faut noter que Jennifer a été également choquée lorsqu’elle a vu son mari changer son tatouage sur son biceps droit par le nouveau chien Rottweiler qu’il a adopté. La photo a fait surface lundi sur DailyMail, mais c’était après que Jennifer a demandé le divorce.