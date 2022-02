Le chef suprême du groupe Etat Islamique est mort

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi, la mort du chef suprême du groupe terroriste Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, lors d’un raid américain en Syrie.

« Hier soir, sous ma direction, les forces militaires américaines dans le nord-ouest de la Syrie ont mené avec succès une opération antiterroriste pour protéger le peuple américain et nos alliés, et rendre le monde plus sûr », a déclaré Joe Biden dans un communiqué. « Grâce à la compétence et à la bravoure de nos forces armées, nous avons retiré du champ de bataille Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef de l’Etat islamique. Tous les Américains sont revenus sains et saufs de l’opération », a-t-il poursuivi.

Plus tôt, le Pentagone a confirmé que les forces d’opérations spéciales américaines avaient mené ce qu’il a appelé une mission antiterroriste « réussie » dans le nord-ouest de la Syrie mercredi, mais a fourni peu d’autres détails. « Les forces d’opérations spéciales américaines sous le contrôle du commandement central américain ont mené ce soir une mission antiterroriste dans le nord-ouest de la Syrie. La mission a été un succès. Il n’y a eu aucune victime américaine », a déclaré John Kirby, attaché de presse du Pentagone, dans un communiqué.

La mort de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, intervient après que l’armée américaine a également effectué un raid terrestre qui a tué son prédécesseur, le chef suprême de l’Etat islamique, Abu Bakr al Baghdadi, qui se cachait dans une maison près de la frontière avec la Turquie, le 27 octobre 2019.