LDC: Morata et Griezmann portent l’Atletico, le Chakhtar se relance

Avec des buts d’Alvaro Morata et d’Antoine Griezmann, l’Atletico Madrid a renversé Feyenoord (3-2) ce mardi soir en deuxième journée du groupe E de la Ligue des champions. En Belgique, le Chakhtar Donetsk a arraché une précieuse victoire face à Antwerp (3-2).

L’Atletico Madrid a su faire preuve d’efficacité lors de son match contre Feyenoord en Ligue des Champions, ce mardi. Bousculé à domicile avec 19 tirs contre seulement 8 pour les locaux, le club espagnol a réussi à s’imposer sur le score de 3-2 lors de cette deuxième journée de compétition.

Alvaro Morata (12e) et Antoine Griezmann (45e+4) ont répondu à deux reprises aux Néerlandais, qui avaient pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Mario Hermoso (7e), suivi d’un but de Hancko (34e).

En seconde période, Morata (47e) a finalement marqué le troisième but des Colchoneros, qui remportent cette manche malgré seulement trois tirs cadrés durant le match. Cette victoire permet à l’équipe de Diego Simeone de prendre provisoirement la tête du groupe E avec 4 points.

Dans l’autre rencontre, le Shakhtar Donetsk a renversé la situation contre Antwerp en remportant la victoire sur le score de 3-2. Après avoir été menée 0-2 suite aux buts de Muja (3e) et Balikwisha (33e), l’équipe ukrainienne a réussi à réduire l’écart grâce à Sikan (48e), puis à égaliser grâce à une réalisation de Rakitskyi (71e), avant de prendre l’avantage avec un deuxième but de Sikan (76e).

Ce succès permet au Shakhtar de revenir à égalité de points avec le FC Barcelone et le FC Porto, qui s’affrontent ce soir dans le groupe H. En revanche, Antwerp se retrouve à la dernière position du groupe avec zéro point.

