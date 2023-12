LDC: Manchester United éliminé, carton plein pour le Real, les résultats du mardi

-Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées mardi à travers les pelouses européennes, comptant pour la 6è journée des phases de poule de la Ligue des champions.

La Ligue des champions se disputait mardi avec les rencontres de la 6è journée des phases de groupe. En Angleterre, Manchester United recevait le Bayern Munich à Old Trafford. Dos au mur, les Red Devils se devaient de remporter la mise pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais à l’arrivée, les Mancuniens se sont inclinés sur le score de 1-0. Conséquence, les Mancuniens finissent derniers du groupe A et sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Tombeur de Galatasaray (1-0), Copenhague valide son ticket pour les huitièmes de finale et accompagnera le Bayern Munich à la phase finale du tournoi. Les Turcs de leur côté, sont reversés en Europa League.

Dans la poule C, Naples a aussi obtenu son passeport pour le tour suivant après sa victoire précieuse face à Braga (2-0). Victor Osimhen a marqué l’un des deux buts de la partie. Avec ce résultat, les Partenopei rejoignent le Real Madrid en huitième de finale. Les Madrilènes ont fini les phases de poule avec un sans-faute, après leur 6è victoire consécutive sur la pelouse de l’Union Berlin (3-2). Les Allemands, qui ont longtemps regardé les Merengue dans les yeux, terminent donc derniers, tandis que les Portugais joueront les 16es de finale de la Ligue Europa.

Les résultats de la soirée de mardi :

Groupe A : Manchester United 0-1 Bayern Munich, Copenhague 1-0 Galatasaray

Groupe B : RC LENS 2-1 Séville, PSV Eindhoven 1-1 Arsenal

Groupe C : Union Berlin 2-3 Real Madrid, Naples 2-0 Braga

Groupe D : Inter Milan 0-0 Real Sociedad, RB Salzbourg 1-3 Benfica