LDC: le Real Madrid et Arsenal assurent, Naples s’offre Union Berlin, les résultats de la soirée

En déplacement sur la pelouse de Braga ce mardi soir, le Real Madrid a pris le dessus sur les Portugais (2-1), à l’occasion de la 3è journée du groupe C de la Ligue des champions. En Andalousie, Arsenal a disposé de Séville (2-1).

La troisième journée de phase de groupes de la Ligue des champions se disputait ce mardi, avec plusieurs rencontres à travers l’Europe. En déplacement sur la pelouse de l’Union Berlin en Allemagne, Naples s’est imposé sur le score de 1-0. Giacomo Raspadori a marqué l’unique but de la rencontre.

Un succès précieux des Partenopei qui prennent la deuxième place du groupe C avec 6 points, à trois longueurs du Real Madrid, tombeur du Sporting Braga (2-1). Une victoire difficilement acquise par les Madrilènes qui ont longtemps souffert face à la vague offensive des Portugais.

Annoncé comme le choc de cette soirée, l’opposition entre Séville et Arsenal a finalement tourné en faveur des Anglais (2-1). Malgré la réduction du score par Nemanja Gudelj et une deuxième période très disputée, les Gunners ont pris les trois points de la partie, sur des réalisations de Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus.

Dans les autres rencontres, Manchester United a dominé Copenhague (1-0). Idem pour la Real Sociedad qui s’est offert le scalp de Benfica. Lens et le PSV ont de leur côté fait match nul (1-1).

Tous les résultats du mardi:

Groupe A : Manchester United 1-0 Copenhague, Galatasaray 1-3 Bayern Munich

Groupe B : Lens 1-1 PSV Eindhoven, Séville 1-2 Arsenal

Groupe C : Braga 1-2 Real Madrid, Union Berlin 0-1 Naples

Groupe D : Inter Milan 2-1 RB Salzbourg, Benfica 0-1 Real Sociedad