LdC: le Barça et le Bayern se retrouvent, le Real épargné, le tirage complet des groupes

L’UEFA a effectué ce jeudi, à Istanbul en Turquie, le tirage au sort des phases de groupes de la prochaine édition de la Ligue des Champions. La poule C sera particulièrement suivie, avec notamment la présence de trois cadors à savoir, le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’Inter Milan.

La Ligue des Champions édition 2022/2023 débute le 6 septembre prochain avec la première journée de la phase de groupes. Au lendemain de la fin des barrages, l’UEFA a procédé ce jeudi au tirage au sort des différentes poules.

A l’issue de ce tirage, le groupe C, celui de la mort, retient particulièrement l’attention, avec la présence de trois candidats à la victoire finale. Il s’agit du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l’Inter Milan. Ces trois mastodontes seront accompagnés par la modeste équipe du Viktoria Plzen. La nouvelle double confrontation entre le Barça et le Bayern fait déjà saliver la planète foot. Les dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par des larges défaites pour les espagnols (2-8, 0-3, 0-3).

Dans les autres groupes, le tenant du titre, le Real Madrid, s’en sort très bien. Les protégés de Carlo Ancelotti tombent dans le groupe F, en compagnie de Leipzig (ALL), du Shakhtar Donetsk (UKR) et du Celtic Glasgow (ECO). Une poule largement à la portée des Madrilènes qui viseront logiquement la première place. L’autre finaliste de la dernière édition de la C1, Liverpool, se retrouve dans la poule A, avec l’Ajax, le Napoli et les Rangers.

Avec son trio infernal, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, le PSG est évidemment favori pour cette nouvelle saison de la coupe aux grandes oreilles. Logé dans le groupe H, le champion de France en titre hérite de la Juventus, du Benfica et du Maccabi Haïfa. La première place devrait se jouer entre parisiens et bianconeri.

Le tirage complet

Groupe A : Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers.

Groupe B : FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges.

Groupe C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzeň.

Groupe D : Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, Marseille

Groupe E : AC Milan, Chelsea, FC Salzbourg, Dinamo Zagreb.

Groupe F : Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow.

Groupe G : Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague.

Groupe H : Paris Saint-Germain, Juventus Turin, Benfica Lisbonne, Maccabi Haïfa.

Le tirage complet de la phase de groupes de Ligue des Champions.



🖌 @ChampionsLeague pic.twitter.com/tkHXz0IPXb — Vibes Foot (@VibesFoot) August 25, 2022