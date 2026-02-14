LDC CAF J6 : Al-Hilal Omdurman qualifié, FC Saint-Éloi Lupopo éliminé

À Kigali, au Stade Amahoro, la rencontre de la 6e journée du groupe C, disputée ce samedi 14 février 2026, a tourné à l’avantage d’Al-Hilal Omdurman qui l’a emporté 1-0 face au FC Saint-Éloi Lupopo. Ce succès propulse le club soudanais en quarts de finale, alors que les Congolais voient leur parcours s’achever.

La première mi-temps a été largement à l’avantage d’Al-Hilal. Sur une passe d’Abdelrazig Omer, Steven Ebuela a trouvé la faille à la 26e minute pour inscrire l’unique but de la partie. Lupopo, déjà malmené, a en plus perdu Djo Issama Mpeko sur blessure à la 35e minute, puis a été réduit à dix joueurs après l’expulsion de Junior Mendy juste avant la pause.

Malgré leur infériorité numérique au retour des vestiaires, les Tanganyika ont tenté de réagir. Carel Twite a manqué une opportunité nette à la 73e minute. Peu après, à la 75e, Adil Ahmed a reçu un second avertissement et quitté lui aussi ses coéquipiers à dix. Dans le temps additionnel, Twite a échoué dans un face-à-face décisif et Latif a vu sa tentative s’envoler, si bien que le score est resté bloqué.

