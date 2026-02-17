Laurence Boccolini malmenée par le public et la presse pendant le Maillon faible

Laurence Boccolini a quitté France Télévisions en 2025 après cinq ans au sein du groupe, un départ annoncé dans un contexte de tensions et d’épisodes publics difficiles pour l’animatrice. Quelques jours avant l’arrêt de l’émission Les Enfants de la télé, elle a appris son éviction sans préparation, puis a essuyé des prises de parole controversées qui ont alimenté des réactions virulentes. De retour à l’antenne le 9 février 2026 sur TFX pour Quatre mariages pour une lune de miel, son come-back télévisé se heurte à des audiences en retrait par rapport à l’an passé.

La rupture avec France Télévisions s’inscrit après une accumulation d’épreuves personnelles et professionnelles : départ précipité de l’une de ses émissions, critiques publiques et gestes hostiles rapportés par l’animatrice et son entourage. Des proches du métier ont tenté de la soutenir à différents moments, mais la décision de tourner la page a fini par s’imposer après cinq années passées au sein du groupe public.

La reprise d’antenne sur TFX la place aux côtés d’Élodie Villemus, dont elle commente les cérémonies et visionne les mariages durant la semaine. Ce rôle de contributrice marque un retour discret et axé sur le partage d’analyse, mais les chiffres d’audience montrent que l’enthousiasme du public n’a pas retrouvé son niveau précédent.

Une carrière construite pas à pas, des débuts radio aux succès télévisés

Dès l’adolescence, Laurence Boccolini s’immerge dans le monde des médias. À 17 ans, elle débute comme standardiste à RTL, participe aux coulisses des Grosses Têtes en sélectionnant des questions d’auditeurs, puis prend la parole sur Europe 1 où elle enchaîne des rendez-vous musicaux tels que Les inconnus de l’après-midi, Le Top 50 et La vie en Rock. Son passage à Fun Radio, au début des années 1990, ouvre la porte de la télévision.

À la télévision, elle intervient sur TF1 dans Demain, il fera beau aux côtés de Tina Kieffer, puis présente Pyramides sur France 2. Elle reprend Que le meilleur gagne après Nagui, collabore avec Laurent Ruquier dans Rien à cirer, lance Rien à voir et s’impose véritablement en prenant les commandes du Maillon faible sur TF1 de 2001 à 2007. Le ton mordant qu’elle adopte dans ce jeu la rend immédiatement reconnaissable et contribue à faire de l’émission un rendez-vous culte.

Cette notoriété a cependant un revers. Invitée au podcast Bip Sonore de Shera, elle évoque les agressions verbales et les attaques personnelles subies au pic de sa popularité : insultes dans la rue, dégradations, et même un épisode où elle assure s’être vu servir un café contenant du piment et de la javel dans un restaurant, motivant des excuses de l’établissement. Elle raconte aussi que l’image télévisuelle a parfois été confondue avec sa personne, provoquant des réactions « hyper trash » du public.

