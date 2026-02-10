Laura Ingalls Wilder, autrice de La Petite Maison dans la prairie, s’est éteinte trois jours après son 90e anniversaire

Laura Ingalls Wilder , auteure de la série La Petite Maison dans la prairie , est décédée en février 1957, trois jours après avoir célébré son 90e anniversaire. Figure majeure de la littérature consacrée à la vie des pionniers américains, sa trajectoire — de l’enfance nomade aux succès littéraires et télévisuels — continue d’intéresser un large public.

Laura Ingalls Wilder, auteure de la série La Petite Maison dans la prairie, est décédée en février 1957, trois jours après avoir célébré son 90e anniversaire. Figure majeure de la littérature consacrée à la vie des pionniers américains, sa trajectoire — de l’enfance nomade aux succès littéraires et télévisuels — continue d’intéresser un large public.

Née en février 1867 dans le Wisconsin au sein d’une famille de pionniers, Laura Elizabeth Ingalls grandit au cœur des déplacements constants qui caractérisaient l’installation des colons dans le Midwest. Les conditions de vie y étaient rudes : hivers sévères, pauvreté et incessants déménagements marquent son enfance et nourrissent le matériau de ses récits.

L’éducation de Laura est irrégulière, liée aux contraintes de la vie itinérante de sa famille. Malgré cela, elle développe très jeune une appétence pour la lecture, l’écriture et la poésie. À seize ans, elle exerce le métier d’institutrice, contribuant aux ressources familiales et assumant une responsabilité précoce.

De la ferme de Rocky Ridge aux rayons des librairies

En 1885, Laura épouse Almanzo Wilder, avec lequel elle affronte des années marquées par la maladie, la perte d’un enfant, des incendies et de lourdes dettes. Ces épisodes de vie, douloureux et exigeants, alimenteront plus tard la matière romanesque de ses ouvrages.

Installée finalement à Mansfield, dans le Missouri, sur la Rocky Ridge Farm, Laura Ingalls Wilder trouve une stabilité relative. Encouragée par sa fille, Rose Wilder Lane, également journaliste et écrivaine, elle entreprend de rédiger ses souvenirs. Après un premier manuscrit autobiographique jugé trop sombre, elle opte pour une réécriture à destination de la jeunesse.

Le premier volume de la série, publié en 1932 sous le titre La Petite Maison dans les grands bois, connaît un accueil favorable et donne naissance à une succession de romans retraçant son enfance et la vie des pionniers à la fin du XIXe siècle. Ces ouvrages, caractérisés par une écriture simple et factuelle, seront rapidement traduits et diffusés internationalement.

Au cours du XXe siècle, les livres de Laura Ingalls Wilder s’imposent comme des références pour la représentation de l’expérience pionnière américaine. Leur adaptation télévisuelle rencontre un succès considérable : la série inspirée de ses récits, diffusée à partir de 1974 sur NBC et portée par Melissa Gilbert pour le rôle de Laura, attire jusqu’à 20 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis, demeure à l’antenne pendant neuf saisons et est exportée dans plus de 140 pays.