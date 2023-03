L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution « historique » pour la justice climatique

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution « historique » en demandant l’avis de la Cour internationale de justice sur les « obligations » des États en matière de lutte contre le changement climatique. Bien que non contraignant, cet avis de l’organe judiciaire de l’ONU pourrait aider les dirigeants à prendre des mesures climatiques plus courageuses et plus fortes, selon le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

