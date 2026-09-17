LaLiga: Raphinha prend les commandes du classement des buteurs

Auteur d’un triplé lors de la démonstration du FC Barcelone contre le Racing Santander (7-2), Raphinha s’est installé seul en tête du classement des buteurs de Liga. Le Brésilien compte désormais deux réalisations d’avance sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Raphinha marche sur la Liga en ce début de saison. Le capitaine du FC Barcelone s’est offert un triplé mercredi soir lors du large succès des Blaugrana face au Racing Santander (7-2), portant son total à neuf réalisations en championnat. Une performance qui permet à l’attaquant brésilien de prendre seul la tête du classement des buteurs. Avec neuf buts, il devance désormais ses deux principaux poursuivants, son coéquipier Lamine Yamal et Kylian Mbappé, tous deux crédités de sept réalisations.

Derrière ce trio de tête, plusieurs joueurs se disputent les places d’honneur. Sergio Camello, du Rayo Vallecano, ainsi que Y. Zabiri, du Racing Santander, et Roberto Fernández, de l’Espanyol, comptent six buts. Pierre-Emerick Aubameyang, sous les couleurs du Deportivo, complète pour l’instant le classement avec cinq réalisations.

Le classement des buteurs