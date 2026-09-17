Brésil : João Pedro forfait, Martinelli appelé à sa place

João Pedro ne participera pas aux prochains matches amicaux du Brésil. La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé mercredi 16 septembre que l’attaquant de Chelsea, blessé, était remplacé dans le groupe de Carlo Ancelotti par Martinelli, milieu de Fluminense.

La CBF n’a pas précisé la nature de la blessure. Le forfait intervient une semaine après le retour de João Pedro dans la liste brésilienne, pour la première fenêtre internationale de la Seleção depuis la Coupe du monde 2026.

À 24 ans, l’attaquant avait bien commencé sa saison avec Chelsea. Il compte trois buts en six matches toutes compétitions confondues et a été élu joueur du mois d’août en Premier League. Il avait encore disputé l’intégralité du match nul 2-2 contre Hull City le week-end dernier, avec un but à la clé.

Son absence profite à Martinelli, appelé pour rejoindre le groupe d’Ancelotti. Le joueur de Fluminense remplace directement João Pedro pour cette séquence internationale, alors que le sélectionneur brésilien a engagé un nouveau cycle après l’élimination de son équipe en huitièmes de finale du Mondial.

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Le Brésil affrontera l’Australie le 25 septembre à Townsville puis le 29 septembre à Brisbane. La Seleção se rendra ensuite à Calcutta pour rencontrer l’Inde le 3 octobre, un premier duel entre les deux sélections.

Chelsea doit recevoir Brentford vendredi pour son dernier match avant la trêve internationale. Au moment de l’annonce de la CBF, le club londonien n’avait pas encore communiqué de diagnostic détaillé sur la blessure de João Pedro.