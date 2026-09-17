Chelsea : Clearlake prend le contrôle, Boehly quitte la présidence

Chelsea a annoncé mercredi 16 septembre une transition majeure dans son actionnariat : Clearlake Capital va acquérir les participations de Todd Boehly et Mark Walter et prendre le contrôle du club. Boehly quitte dans le même temps son poste de président des Blues.

Clearlake et Boehly avaient conduit ensemble le rachat de Chelsea en mai 2022, après la sortie de Roman Abramovich, pour 2,5 milliards de livres sterling. Avant cette nouvelle opération, le fonds d’investissement détenait 62 % du capital du club, selon l’AFP.

Le changement ne signifie pas le départ de tous les autres investisseurs. Chelsea précise que Hansjörg Wyss restera un actionnaire et un partenaire important au sein du groupe propriétaire, même après l’acquisition des parts de Boehly et Walter par Clearlake.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été rendues publiques. Le club indique en revanche que Clearlake entend poursuivre les investissements engagés dans les infrastructures, les performances sportives et le développement des joueurs.

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Behdad Eghbali et José E. Feliciano, cofondateurs de Clearlake, ont présenté cette prise de contrôle comme la continuité de la stratégie engagée depuis 2022. Boehly a de son côté déclaré laisser Chelsea dans une position favorable pour la suite de son développement.

Chelsea assure qu’aucun changement n’est prévu dans les opérations quotidiennes, la direction ou la stratégie du club à la suite de cette transition.