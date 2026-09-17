Al-Nassr: «il n’a rien apporté », une légende du club réclame le départ de CR7

Après la lourde défaite d’Al-Nassr face à Al-Ain (4-0) en Ligue des champions asiatique, Fahad Al-Harifi s’en est vivement pris à Cristiano Ronaldo. L’ancienne gloire du club saoudien estime que le Portugais n’apporte plus suffisamment à l’équipe et réclame son départ.

La lourde défaite d’Al-Nassr face à Al-Ain (4-0), mardi en Ligue des champions de l’AFC, a provoqué de vives réactions en Arabie saoudite. Fahad Al-Harifi, ancien joueur emblématique du club de Riyad, a notamment ciblé Cristiano Ronaldo après la prestation décevante des « Chevaliers du Najd ». Dominé pendant l’essentiel de la rencontre, Al-Nassr a rapidement été dépassé par une équipe d’Al-Ain particulièrement efficace. Soufiane Rahimi a ouvert le score après une erreur défensive, avant de récidiver en seconde période. Georgios Giakoumakis a ensuite participé au festival offensif de la formation locale.

Cristiano Ronaldo, de son côté, n’a pas réussi à inverser la tendance. Le capitaine portugais a tenté sa chance à cinq reprises, pour un seul tir cadré. Au lendemain de cette débâcle, Fahad Al-Harifi a livré une charge particulièrement sévère contre l’ancien joueur du Real Madrid. Invité de l’émission Notre Ligue est différente, il a estimé que Ronaldo ne constituait plus une véritable plus-value pour Al-Nassr, tant sur le terrain qu’en dehors. « Ronaldo n’a rien apporté à Al-Nassr. Sa présence n’est pas importante pour le club, et il doit être expulsé », a-t-il déclaré, selon Kooora.

L’ancien milieu de terrain a également mis en doute l’impact commercial du Portugais : « Ronaldo n’a pas apporté de titres majeurs à Al-Nassr, et même d’un point de vue marketing, le club n’en a pas tiré profit. » Al-Harifi a enfin appelé les dirigeants à placer l’intérêt de l’institution au-dessus de celui d’un joueur. Il s’est notamment référé au cas de Karim Benzema, récemment séparé d’Al-Hilal, pour défendre sa position. Malgré ces critiques, les statistiques de Ronaldo depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023 restent conséquentes. Le Portugais totalise 126 buts et 24 passes décisives en 149 matches toutes compétitions confondues et a contribué au sacre du club en Saudi Pro League la saison dernière.