Inter Miami: Lionel Messi décroche un 49è trophée en carrière

Lionel Messi continue d’enrichir un palmarès hors norme. Le capitaine de l’Inter Miami a remporté mercredi la Coupe des Campeones après la victoire de son équipe contre Cruz Azul (2-0), décrochant ainsi le 49e trophée de sa carrière.

Lionel Messi n’en finit plus d’écrire l’histoire. À 39 ans, l’attaquant argentin a ajouté une nouvelle ligne à son immense palmarès en remportant la Coupe des Campeones avec l’Inter Miami. Le club floridien s’est imposé 2-0 face à Cruz Azul en finale. Messi a participé directement au succès en inscrivant l’un des deux buts de son équipe, tandis que Casemiro a également trouvé le chemin des filets.

Cette nouvelle consécration permet à Messi de porter à 49 le nombre de trophées remportés au cours de sa carrière professionnelle. L’Argentin a connu le succès avec chacun des trois clubs européens et américains pour lesquels il a évolué : le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami.

Les 49 trophées de Lionel Messi