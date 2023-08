L’Algérie met en garde contre toute intervention étrangère au Niger

Le Commandant de l’armée algérienne, le Général Saïd Chengriha, a souligné lors de la 11ème Conférence sur la sécurité internationale à Moscou, que toute intervention étrangère au Niger pourrait aggraver l’instabilité régionale. Il a appelé à un retour à la logique constitutionnelle et à des solutions autonomes pour résoudre les problèmes du pays.

L’Algérie a émis un avertissement solennel contre toute intervention étrangère au Niger, soulignant que de telles actions pourraient intensifier l’instabilité qui prévaut dans la région. Le Général Saïd Chengriha, Commandant de l’armée algérienne, a exprimé cette position lors de la 11ème Conférence sur la sécurité internationale à Moscou, où il a appelé à privilégier la logique constitutionnelle et des solutions nationales pour résoudre les défis auxquels fait face le Niger.

Dans son discours diffusé par la télévision d’État, le Général Chengriha a exhorté la communauté internationale à soutenir les pays africains dans leur quête de solutions autonomes et globales pour résoudre leurs problèmes. Il a mis en garde contre les ingérences étrangères qui pourraient aggraver les tensions et la déstabilisation dans la région. L’approche préconisée par l’Algérie repose sur les principes de sécurité, de paix et de développement.

Le Général Chengriha a également rappelé la politique étrangère de l’Algérie, basée sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes. Il a souligné l’engagement de l’Algérie en faveur d’une résolution pacifique des conflits et d’une approche réaliste axée sur la sécurité et le développement.