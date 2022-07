« Laissez Olivia Yacé partir au risque de frustrer la nouvelle »: Emmanuelle Keita aux Ivoiriens

Kouassi Marlene- Kany est élue Miss Côte d’Ivoire 2022 à l’issue de la grande finale du concours national de beauté qui s’est tenue dans la nuit du samedi au dimanche 03 juillet 2022. Alors que les réactions continuent d’affluer après son sacre, l’influenceuse Emmanuelle Keita est montée au créneau pour lancer un appel à tous les Ivoiriens.

Kouassi Marlene- Kany 23 ans avec 1,80m, est la nouvelle ambassadrice de la beauté Ivoirienne qui va succéder Olivia Yacé. Consciente des défis qui l’attendent, la Miss 2022 avait même promis faire mieux que sa prédécesseure Olivia Yacé, qui a réussi à décrocher à élever le niveau en révélant son pays à la finale du concours Miss Monde en mars 2022 à Porto Rico.

Pour donc mieux porter Kouassi Marlene- Kany, l’influenceuse Ivoirienne Emmanuelle Keita a attiré l’attention des internautes sur le risque de s’enliser dans une comparaison entre le niveau de l’ancienne Miss Olivia Yacé et la nouvelle.

« Aujourd’hui, Olivia nous a imposé, le soit belle et exprime-toi correctement ! Marlène est magnifique, élégante, s’exprime et se tient bien. Elle saura nous représenter et nous rendre fiers, mais pour cela nous devrons véritablement laisser notre Olivia chou partir afin que notre nouvelle Miss déploie ses ailes », a écrit l’ex fiancée de Peter 007. Un message qui a été validé par la plupart des internautes dans la section des commentaires.