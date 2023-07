L’Afrique du Sud consacre la langue des signes en tant que 12e langue officielle

- Publicité-

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a promulgué une loi historique faisant de la langue des signes la 12e langue officielle de l’Afrique du Sud. Cette décision marque un jalon majeur pour l’inclusivité nationale et témoigne de l’engagement du pays envers les droits des personnes sourdes et malentendantes.

Mercredi, une cérémonie empreinte d’émotion aux Union Buildings à Pretoria a marqué un tournant significatif dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a signé une nouvelle loi déclarant la langue des signes comme langue officielle du pays, faisant ainsi de l’Afrique du Sud le quatrième pays africain à prendre une telle mesure après le Kenya, le Zimbabwe et l’Ouganda.

Cette décision audacieuse et progressiste est saluée par de nombreuses organisations de défense des droits des personnes handicapées, qui ont longtemps milité pour la reconnaissance officielle de la langue des signes. Désormais, les personnes sourdes et malentendantes bénéficieront d’une plus grande reconnaissance de leur mode de communication et de leur culture.

L’acceptation de la langue des signes comme langue officielle est un pas de géant vers l’inclusivité et l’égalité en Afrique du Sud. Cela signifie que les services publics, les établissements d’enseignement, les tribunaux et autres institutions seront tenus de fournir des interprètes en langue des signes pour garantir que les personnes sourdes puissent pleinement participer à la société et avoir accès à leurs droits fondamentaux.

Un symbole essentiel de la démocratie

Le président Ramaphosa a exprimé son soutien à cette initiative en soulignant que l’adoption de la langue des signes comme langue officielle est un symbole essentiel de la démocratie sud-africaine. Il a également affirmé que le gouvernement s’engageait à étendre les droits des personnes qui utilisent la langue des signes, renforçant ainsi leur statut et leur prestige dans la société.

Cette avancée témoigne de la volonté du gouvernement sud-africain de promouvoir l’inclusion et la diversité linguistique, tout en envoyant un message fort sur l’importance de respecter et de valoriser les différences culturelles et linguistiques présentes dans le pays. Elle s’inscrit également dans la continuité des efforts visant à garantir que chaque individu, indépendamment de ses capacités auditives, puisse pleinement participer à la vie sociale, économique et politique du pays.