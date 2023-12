L’Afrique du Sud accuse Israël devant la justice internationale d’«actes de génocide» à Gaza

- Publicité-

Prétoria a accusé Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) de se livrer à des « actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza », a annoncé vendredi la juridiction, organe judiciaire principal des Nations unies.

L’Afrique du Sud a accusé l’Etat d’Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans une plainte déposée le 29 décembre devant la Cour internationale de justice (CIJ). Pour justifier sa démarche, Pretoria invoque « les droits et les obligations de l’Afrique du Sud » de prévenir le génocide et « de protéger les Palestiniens de Gaza de la destruction ». Le ministère israélien des affaires étrangères a réagi vendredi, en disant qu’« Israël rejette avec dégoût la diffamation ». Il a reproché à l’Afrique du Sud de faire « une exploitation bon marché de la Cour internationale de justice ».

Les quelque 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza, dont 85% ont dû fuir leur foyer selon l’ONU, continuent d’être confrontés à une situation humanitaire désastreuse. L’Afrique du Sud avance que l’État hébreu, « en particulier depuis le 7 octobre 2023, manque à son obligation de prévenir le génocide, ainsi qu’à son obligation de punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide », et « s’est livrée, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza », selon la juridiction.