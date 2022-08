“L’affaire Porta Potty m’a beaucoup affecté”, Eudoxie Yao se lâche

Classée au premier rang des influenceuses africaines suspectées d’être impliquées dans le réseau de prostitution Dubaï porta potty, Eudoxie Yao n’a pas encore digéré les nombreuses critiques auxquelles elle a fait face récemment sur la toile. Plusieurs semaines après ce sandale qui a fait le chou gras des réseaux sociaux, la bimbo Ivoirienne vient d’exprimer son état d’âme.

Depuis l’éclatement de l’affaire Dubaï Porta Potty qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive pendant des semaines, les internautes ont très vite pointé du doigt plusieurs influenceuses africaines qui se sont rendues à Dubaï. Dans le lot, Eudoxie Yao qui s’est régulièrement montrée avec des liasses de billets lors de ses séjours à Dubaï n’a pas été épargnée.

Même si la go bobaraba a très tôt multiplié les sorties médiatiques pour essayer de convaincre les internautes notamment ses détracteurs, il faut dire que les nombreuses critiques n’ont pas été sans conséquence sur sa vie. Elle vient de l’avouer lors de son passage sur l’émission Bawuta wapi diffusée sur la chaîne Youtube la Voix du peuple.

Après avoir tenté pour une énième fois de prouver qu’elle n’a jamais été mêlée à cette affaire, Eudoxie Yao a par la suite indiqué qu’elle a été affectée par ce scandale. “L’affaire Porta Potty m’a plus affecté parce que les gens ont commencé à poster mes anciennes photos de Dubaï. Et se disaient qu’ils savaient ce que je pars faire à Dubaï. ça m’a trop fait mal, je ne peux pas cacher » a indiqué l’influenceuse au cours de cette émission.

Eudoxie Yao justifie son séjour à Dubaï

Au milieu de la polémique, la bimbo était montée au créneau pour éclairer l’opinion publique à propos de son séjour à Dubaï. “J’aime Dubaï parce que c’est beau, j’aime y être, mon dernier voyage à Dubaï m’a été offert mais je ne peux pas citer le nom de la personne. C’est quelqu’un qui m’apprécie énormément, et comme il a su que c’était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. Il n’est pas encore mon chéri (…) Je ne comprends pas, on me fait des cadeaux, mais eux ( ses détracteurs) ils se disent mais tant que tu n’as pas encore couché avec quelqu’un, on ne peut pas te donner autant d’argent“.