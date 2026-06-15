Laeticia Hallyday : Jean-Baptiste Guégan rejoint Laura Smet sur le biopic de Johnny

Ce lundi 15 juin, Johnny Hallyday aurait fêté ses 83 ans. Un biopic réalisé par Cédric Jimenez, qui retrace l’ascension du chanteur jusqu’à son concert des 50 ans au Parc des Princes en 1993, réunit un casting important et intègre la voix du sosie vocal Jean-Baptiste Guégan.

Le film, porté par le réalisateur de BAC Nord, Novembre et La French, a choisi Benjamin Voisin pour incarner Johnny Hallyday à l’écran. Le casting comporte également Nina Meurisse, Noée Abita, William Lebghil, Marie Colomb et Fred Testot, ainsi que Laura Smet, la fille du chanteur, dont la présence renforce le lien familial avec le projet.

La question de la restitution de la voix de Johnny a occupé une place centrale dans les travaux préparatoires. Selon la production, Jean-Baptiste Guégan, réputé pour sa ressemblance vocale avec le rockeur, participe au projet, mais la voix finale du film ne reposera pas uniquement sur son interprétation.

Jean-Baptiste Guégan apporte sa voix au projet

Le producteur Hugo Sélignac a confirmé la participation de Jean-Baptiste Guégan auprès du Parisien en précisant que l’artiste « collabore au projet ». La production indique néanmoins que la restitution vocale du personnage s’appuiera sur un assemblage de sources et de procédés techniques variés, sans recours à l’intelligence artificielle.

La bande originale occupera une place majeure dans le montage du biopic : la production indique que pas moins de vingt-cinq titres figureront au générique. Ces choix musicaux visent à couvrir les différentes périodes de la carrière de Johnny, de ses débuts aux grandes étapes scéniques qui ont marqué son parcours.

Jean-Baptiste Guégan s’est fait connaître du grand public par son interprétation fidèle du répertoire de Johnny Hallyday et par sa puissance vocale qui rappelle celle du Taulier. Sa participation au film intervient après des années de spectacles et d’enregistrements où il a rendu hommage au chanteur.

La présence de Guégan dans le biopic relance également des tensions connues entre l’artiste et Laeticia Hallyday. Depuis plusieurs années, la veuve de Johnny a exprimé des réserves vis-à-vis de la carrière de Guégan, estimant qu’il s’appropriait l’identité artistique du chanteur.

En 2019, Laeticia Hallyday avait tenté d’empêcher la sortie d’un album et l’organisation d’une tournée de Jean-Baptiste Guégan, jugeant à l’époque le projet inapproprié. Interrogé par Le Figaro, Jean-Baptiste Guégan déclarait alors : « Je ne la connais pas, elle me laisse tranquille. C’est le public qui décide. »

Malgré ces tensions, Jean-Baptiste Guégan poursuit son activité de chanteur et continue d’explorer le répertoire de Johnny Hallyday dans ses concerts et ses enregistrements, tandis que la production du biopic prépare la finalisation des éléments musicaux et sonores du film.