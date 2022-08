« La Winnie Mandela du Congo »: cette déclaration de Koffi Olomidé à sa femme fait polémique

La légende de la rumba congolaise Koffi Olomidé ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui sur la toile. Très actif sur les réseaux sociaux, le chanteur a décidé de renouveler ses vœux de mariage à son épouse Aliane, à travers une déclaration qui peine à faire l’unanimité.

Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine avec une carrière couvrant près de cinq décennies, Koffi Olomidé a traversé ces dernières années, quelques difficultés. Entre les accusations d’infidélité et les nombreux procès d’agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses ex-danseuses auxquelles il a dû faire face, la star de la rumba essaie de s’en remettre peu à peu.

Conscient de ce que sa femme a joué un grand rôle pendant cette traversée de désert, le grand Mopao a décidé de célébrer celle dont le soutien ne lui a pas fait défaut. En effet, dans un chaleureux message devenu viral sur les réseaux sociaux, le roi de la rumba congolaise a rendu hommage à son épouse avec qui, il a récemment fêté 28 ans de mariage.

« Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Dieu. Je remercie aussi mes amis, ma famille et mes enfants. Je dis vraiment merci à ma femme. Ma femme m’a soutenu et m’a supportée pendant tout ce temps. J’imagine sa souffrance pendant tout ce temps où j’ai été calomnié et insulté, mais ne m’a pas abandonné depuis tout ce temps. C’est une grande dame« , a indiqué le chanteur.

Dans la foulée, le premier responsable de l’orchestre Quartier Latin International a expliqué d’ailleurs la raison pour laquelle il ne manque jamais l’occasion d’appeler le nom de sa femme dans la plupart de ses chansons. « Je ne cesserai pas de lui dire merci à travers les chansons. Elle mérite vraiment cela ; car elle est comme la Winnie Mandela du Congo. Je lui dis merci mon amour« , a-t-il, conclu.

Très vite, ce message de la légende musicale a suscité une avalanche de réactions sur la toile. Pendant que certains internautes remerciaient le chanteur pour cet hommage, d’autres ont par contre préféré féliciter Aliane pour avoir tenu ferme malgré les nombreuses déviances de son mari durant leur 28 ans de mariage.

« Elle a vraiment souffert surtout avec ses rivales qui étaient tes danseuses. Tchatchooo« .. « 28 ans durant lesquelles tu l’as trompé avec cyndi. Mais tu as su la rassurer, lui donner la place quelle mérite et qui lui revient. Le plus important est de toujours montrer à cette personne qu’elle est indétrônable, l’honorer, lui attribuer des qualités et lui dire aux yeux du monde qu’elle est ta Queen, la seule et l’unique« , ont écrit entre autre quelques internautes.