La santé de Peter 007 se dégrade en prison: sa femme fait une promesse à Alassane Ouattara

La femme de l’activiste ivoirien Peter 007 a fait une doléance au président Alassane Ouattara en faveur de son mari dont la santé se dégrade de plus en plus en prison.

Peter 007 est toujours en prison et sa femme s’inquiète pour son état de santé. Dans une publication sur sa page Facebook, sa compagne identifiée comme Linda Koberstein est revenue sur la détention de son fiancé à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) et évoque son état de santé qui se détériore.

Une promesse à Alassane Ouattara

« La santé de Peter 007 se dégrade de plus en plus. Près d’une demi-année de prison ferme s’est écoulée, Peter 007 est toujours enfermé et paye toujours pour ses péchés. Dieu tout-puissant, s’il vous plaît, accordez à tous ceux qu’il a offensés la paix pour lui pardonner », a-t-elle demandé au président ivoirien. Elle va plus loin en accordant toute son entière confiance au chef de l’état pour la libération de Peter 007..

« Notre Père, Papa ADO (Alassane Ouattara Ndlr) au grand cœur, le grand bâtisseur infatigable de la belle Côte d’Ivoire, l’homme de la paix, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire. À genoux, je vous demande de pardonner à Peter 007 s’il vous plaît Papa ADO, a-t-elle ajouté. Mieux, elle promet que Peter 007 refera plus les mêmes erreurs: « Accordez-lui la liberté afin qu’il puisse vivre pour vous montrer à quel point il est devenu un homme nouveau »

En exil depuis une dizaine d’année, Peter 00 7 est rentré en Côte en décembre 2022 pour participer à l’émission « Allô Caviar » sur Life TV. Ancien membre des Forces spéciales du Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) sous le régime de l’ancien Président Laurent Gbagbo, l’influenceur a été arrêté pour apologie de coup d’état.