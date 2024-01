« La renommée et l’argent de Sadio Mané ne me changeront pas », Aïssata Tamba

- Publicité-

La femme de Sadio Mané, Aïssata Tamba, a réagi à la notoriété qu’elle a eue depuis leur mariage. Très sûre d’elle-même, la jeune femme pense pouvoir se mettre au-dessus de la notoriété de Sadio Mané.

Aïssata Tamba, native de Casamance a épouse Sadio Mané le dimanche 7 janvier 2024 et depuis lors, elle est devenue très populaire. Consciente du changement qui s’opère dores et déjà dans sa vie, Aïssata Tamba reste déterminée à conserver son humilité et sa proximité avec sa foi, affirmant que ni la renommée ni l’argent ne la détourneront de ces valeurs profondes.

« J’attends avec impatience ma nouvelle vie et je sais qu’elle sera très différente. Mais je ne ressens aucune pression car la renommée et l’argent de Sadio ne me changeront pas. Cela ne m’intéresse pas. Je resterai une personne humble et engagée dans ma foi » a-t-elle confié.

Aïssata Tamba a également partagé qu’elle était honorée d’embrasser son nouveau statut de femme mariée. « Nous n’aimons pas nous montrer et parler de notre vie personnelle. Je suis une personne très terre-à-terre, c’est comme ça que j’ai été élevé et rien ne sera différent rien que grâce à ce mariage. Mais je suis très honorée d’être maintenant Mme Mané’’, a expliqué la femme de Sadio Mané.

Après avoir terminé ses études, Aïssata Tamba prévoit de rejoindre Sadio Mané en Arabie Saoudite, où le footballeur évolue au sein du club Al Nassr.