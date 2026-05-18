La portée des nouvelles armes ukrainiennes modifie le cours de la guerre selon Zelensky

L’Ukraine a mené dans la nuit du 17 au 18 mai sa plus importante attaque de drones contre la Russie depuis le début de la guerre, visant plusieurs régions et des cibles situées à plus de 500 kilomètres de son territoire. Moscou affirme avoir intercepté près de 600 drones, tandis que quatre morts sont signalés côté russe dans une nouvelle démonstration des capacités ukrainiennes de frappe à longue portée.

L’Ukraine a lancé dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mai 2026 sa plus importante vague de drones depuis le début de l’invasion russe en février 2022, mobilisant environ 600 appareils contre des cibles en Russie. Quatre personnes ont été tuées selon des bilans officiels russes vérifiés par des sources concordantes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué l’opération dans un message publié sur X le 17 mai, la présentant comme une démonstration des nouvelles capacités ukrainiennes à longue portée. Les frappes ont visé des cibles situées à plus de 500 kilomètres à l’intérieur du territoire russe, selon ses déclarations.

L’attaque intervient trois jours après des frappes russes meurtrières sur Kiev, qui ont tué au moins 24 personnes dans la nuit du mercredi au jeudi 14 mai selon un bilan ukrainien publié vendredi, dont trois mineures âgées de 12, 15 et 17 ans, et blessé une cinquantaine de personnes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 556 drones ukrainiens entre 22h00 et 07h00 locales, puis 30 autres entre 07h00 et 09h00 locales, pour un total de 586 interceptions sur la nuit. Ces interceptions ont eu lieu au-dessus de 14 régions russes, de la Crimée annexée et des mers Noire et d’Azov, selon un message du ministère sur la messagerie Max. Ces chiffres d’interceptions n’ont pas pu être confirmés indépendamment.

Dans la région de Moscou, trois personnes ont été tuées. Le gouverneur Andreï Vorobiov a précisé qu’une femme a été tuée dans la localité de Khimki, au nord-ouest de la capitale, et que deux hommes ont péri dans un village de la commune de Mytichtchi, au nord-est. Quatre autres personnes ont été blessées dans la région. À Moscou même, le maire Sergueï Sobianine a indiqué que plus de 80 drones avaient été interceptés et qu’une frappe avait fait 12 blessés, en majorité des ouvriers travaillant à proximité d’une raffinerie. La production de la raffinerie n’a pas été perturbée selon lui. Trois immeubles résidentiels ont été endommagés. Dans la région frontalière de Belgorod, un homme a été tué lors d’une attaque de drone contre un camion dans le district de Chebekino, selon les autorités régionales.

De son côté, l’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 279 drones d’attaque et leurres russes sur un total de 287 lancés par la Russie durant la même nuit.

L’arsenal longue portée de Kiev

Zelensky a présenté l’opération du 17 mai comme un signal politique autant que militaire. « Nos capacités à long rayon d’action changent significativement la situation et, plus largement, la perception mondiale de la guerre russe », a-t-il écrit, ajoutant que plusieurs partenaires occidentaux auraient déjà modifié leur appréciation du conflit.

L’attaque du 17 mai s’inscrit dans une séquence d’opérations à longue portée inaugurée depuis plusieurs semaines. Le 5 mai, Zelensky avait confirmé l’utilisation du missile de croisière FP-5 Flamingo, de fabrication nationale, lors d’une frappe contre l’usine VNIIR-Progress de Tcheboksary, capitale de la République de Tchouvachie, à plus de 1 500 kilomètres du territoire ukrainien. Cette installation produit des composants électroniques de navigation utilisés par la marine, l’aviation et l’industrie des missiles russes, selon Kiev. L’Institute for the Study of War a diffusé des images géolocalisées montrant six missiles de ce type. Le FP-5 Flamingo, développé par la société ukrainienne Fire Point et dont la pointe était initialement rose, affiche une portée revendiquée de 3 000 kilomètres et une charge utile de 1 100 à 1 150 kilogrammes. Sa fabrication coûte moins d’un million d’euros l’unité, selon Wikipedia. Il aurait été utilisé pour la première fois fin août 2025.

Le drone AN-196 Liutyi, capable de transporter 75 kilogrammes d’explosifs sur environ 1 000 kilomètres, et le drone FP-2 Fire Point, chargé de 105 kilogrammes d’explosifs, complètent cet arsenal, selon le quotidien suisse 24 Heures. Des drones avaient également touché un immeuble résidentiel de Moscou lors de trois nuits consécutives début mai.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit sont au point mort depuis l’expiration de la trêve de trois jours négociée sous l’égide du président américain Donald Trump à l’occasion des commémorations russes du 9 mai. La Russie avait limité cette année la portée de son défilé militaire sur la Place Rouge en l’amputant de ses véhicules blindés. Des pourparlers entre Kiev et Moscou avaient eu lieu à Genève les 17 et 18 février 2026 sous médiation américaine, sans avancée concrète selon les deux parties. Le Conseil européen a réitéré son appel à un cessez-le-feu complet et inconditionnel, tandis que l’Union européenne prépare un vingtième train de sanctions contre la Russie.

Zelensky a indiqué que les forces russes avaient lancé cette semaine plus de 3 170 drones d’attaque, plus de 1 300 bombes aériennes guidées et 74 missiles contre l’Ukraine, visant selon lui des immeubles d’habitation et des infrastructures civiles et faisant 52 morts en Ukraine sur la période.