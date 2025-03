États-Unis: Donald Trump veut suspendre l’aide militaire à l’Ukraine après une altercation avec Zelensky

- Publicité-

Le président américain Donald Trump a ordonné, ce lundi 3 mars, une pause dans l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine. Cette décision fait suite à une altercation survenue vendredi dernier entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un responsable de la Maison Blanche.

D’après un haut responsable américain s’exprimant sous couvert d’anonymat, cette suspension vise à réévaluer l’impact de l’aide sur la recherche d’une solution diplomatique au conflit entre l’Ukraine et la Russie. « Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu’elle contribue à la recherche d’une solution », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité que « nos partenaires s’engagent, eux aussi, à atteindre l’objectif » de la paix.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion à la Maison Blanche, en présence des responsables de la défense et de la diplomatie américaine, notamment Pete Hegseth et Marco Rubio, ainsi que des principaux conseillers du président Trump.

Si l’administration Trump assure qu’il ne s’agit pas d’un arrêt définitif de l’aide, les équipements militaires non encore envoyés sont désormais « gelés ». Selon l’agence Bloomberg, cela concerne aussi bien les armes actuellement en transit par voie aérienne et maritime que celles stockées dans des zones de transit en Pologne.

Une aide militaire massive depuis 2022

L’aide militaire américaine à l’Ukraine a été approuvée sous l’administration de Joe Biden. Entre le 24 février 2022 et le 20 janvier 2025, les États-Unis ont fourni près de 65,9 milliards de dollars d’assistance militaire à l’Ukraine, selon le département d’État américain.

Interrogé sur cette suspension, Donald Trump s’est montré évasif, affirmant que des discussions étaient en cours. Lors d’un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, il a de nouveau reproché à Volodymyr Zelensky un manque de reconnaissance envers le soutien américain.

Vers une pression accrue pour des négociations de paix

De son côté, le vice-président américain JD Vance a exprimé sa conviction que l’Ukraine finirait par accepter des négociations avec la Russie. Dans un entretien accordé à la chaîne Fox News, il a critiqué l’attitude du président ukrainien, estimant que ce dernier avait refusé de s’engager dans un processus de paix souhaité par Washington. « Je pense que Zelensky n’y était pas encore, et je pense, franchement, qu’il n’y est toujours pas, mais il finira par y arriver. Il le faut », a-t-il déclaré.

JD Vance a également mis la pression sur les Européens, les appelant à adopter une posture plus « réaliste ». Il a souligné que « cette guerre ne peut pas durer indéfiniment » et que des concessions devront être faites de part et d’autre.

Avec cette suspension temporaire, l’administration Trump semble vouloir réorienter la politique américaine vis-à-vis du conflit en Ukraine. L’objectif affiché est de pousser Kiev vers des négociations avec Moscou, tout en incitant les alliés européens à prendre une plus grande part dans le soutien militaire et diplomatique à l’Ukraine. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits ou si elle affaiblira davantage la position ukrainienne face à la Russie.