Fonction publique: le gouvernement béninois lance le nettoyage des dossiers d’avancement des agents de l’État

​C’est une bouffée d’oxygène pour les travailleurs du secteur public. Par la note circulaire N°010/MBFP/SGM/DGFP/DRSC/SA datée du 5 juin 2026, le Ministère en charge du Budget et de la Fonction Publique (MBFP) a formalisé le lancement d’une grande opération d’apurement des dossiers de carrière des agents de l’État.

​Cette mesure de régularisation intervient en prélude au déploiement et à la mise en exploitation définitive du tout nouveau Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP).

​Assainir les carrières et liquider les droits financiers

​Détaillée dans le document officiel l’opération se déroule sur une période stricte allant du 1er au 30 juin 2026. Elle vise principalement deux objectifs majeurs. D’une part, prendre les actes subséquents au profit de tous les fonctionnaires dont les avancements d’échelons ou de grades sont restés en instance au sein de l’Administration publique, avec des dates d’effet allant jusqu’au 31 décembre 2026 et antérieures. D’autre part, liquider les rappels de salaire et réajustements budgétaires induits par ces retards de carrière afin de rétablir les agents concernés dans leurs pleins droits.

​Une directive stricte adressée aux Secrétaires généraux

​Signée par la Secrétaire Générale Adjointe du ministère, Léa Estelle Honfo Akpovo, la circulaire invite de toute urgence les Secrétaires généraux des ministères et institutions républicaines à instruire leurs Directions de la Planification, de l’Administration et des Finances (DPAF/DAF) pour accélérer le processus.

​Ces directions sectorielles ont l’obligation de faire le point exhaustif des dossiers en souffrance à leur niveau, et de transmettre sans délai à la Direction Générale de la Fonction Publique les listes d’éligibilité dûment validées et signées des fonctionnaires en situation régulière ayant droit à un avancement. Cette coordination rapide est présentée comme la condition sine qua non pour réussir la bascule informatique et garantir la fiabilité du futur fichier unique de paie de l’État.