Patrice Talon à la tête du Sénat : quels seront ses rapports avec Romuald Wadagni ?

Élu président du Sénat le 6 août 2026, Patrice Talon dirige désormais la chambre haute du Parlement, tandis que Romuald Wadagni exerce les fonctions de président de la République. Le règlement intérieur du Sénat, adopté le 30 juillet à Porto-Novo, précise les rapports institutionnels entre les deux fonctions, notamment en matière législative et de régulation de la vie politique.

Publié le 13 août 2026 à 16:56 · Mis à jour le 13 août 2026

Après dix années passées à la tête de l’État, Patrice Talon occupe désormais la présidence du Sénat. Il a été élu à ce poste le 6 août 2026, lors de la mise en place du bureau de la chambre haute. Louis Vlavonou a été désigné vice-président.

À la présidence de la République, Romuald Wadagni exerce désormais les prérogatives du chef de l’État. Le règlement intérieur du Sénat fixe plusieurs règles qui encadrent les rapports entre les deux institutions.

Selon l’article 53, Romuald Wadagni devra être informé de l’ordre du jour des sessions du Sénat avant leur ouverture. Il devra également être informé des éventuelles modifications de cet ordre du jour au cours de la session. Le règlement prévoit ainsi que le chef de l’État reste informé des travaux de la chambre haute.

Les projets de loi transmis aux deux présidents

L’article 54 prévoit que les projets de loi sont transmis par le Gouvernement « simultanément » au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.

Patrice Talon sera donc directement destinataire des projets de loi transmis au Sénat dans le cadre de la procédure prévue par la Constitution.

Le Sénat peut demander une seconde délibération

Les rapports entre les deux présidents apparaissent également dans la procédure d’examen des lois.

Lorsqu’une loi est votée en première lecture par l’Assemblée nationale et que le président de la République ne demande pas une seconde lecture, il saisit le président du Sénat dans un délai de dix jours suivant sa réception. En cas d’urgence, ce délai est réduit à quatre jours.

Le président du Sénat doit ensuite notifier la réponse de la chambre haute. Si le Sénat demande une seconde délibération, le président de la République « sursoit à la promulgation » de la loi et en informe le président de l’Assemblée nationale.

Pour les lois constitutionnelles, électorales ou organisant la vie des partis politiques, le Sénat dispose d’un délai de trente jours pour répondre. La saisine interrompt le délai de promulgation.

Wadagni peut saisir le Sénat

Le règlement prévoit également une autre procédure. Selon l’article 56, le président de la République peut saisir le Sénat d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale lorsque ses demandes n’ont pas été prises en compte.

Lorsque la contestation ne porte pas sur l’orientation générale de la loi, la lettre de saisine doit préciser « expressément les dispositions contestées » ainsi que les rédactions proposées à l’Assemblée nationale.

Cette saisine « interrompt le délai de promulgation ».

Le rôle du chef de l’État dans l’application des décisions du Sénat

L’article 57 porte sur les décisions du Sénat en matière de régulation de la vie politique.

Il prévoit que le président de la République « prend toutes les mesures relevant de ses prérogatives » pour assurer leur application.

Le règlement intérieur établit ainsi un cadre précis pour les échanges entre la présidence de la République et la présidence du Sénat.

Avec Romuald Wadagni à la tête de l’État et Patrice Talon à la tête du Sénat, les deux institutions disposent désormais de rôles distincts, dont les rapports sont encadrés par la Constitution et le règlement intérieur de la chambre haute.